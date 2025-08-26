Extracomunitario ubriaco e sotto effetti di droghe aggredisce agenti e sanitari

Polizia

Il ventenne, trovato barcollante in strada a Caltanissetta, era stato portato in ospedale per le cure del caso

I poliziotti della sezione volante, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, hanno arrestato un cittadino extracomunitario, regolare sul T.N., poiché dopo essere stato trasportato presso il presidio ospedaliero di Caltanissetta, per essere sottoposto a terapia farmacologica, andava in escandescenze effettuando atti di autolesionismo nonché scagliandosi contro gli operatori sanitari e gli agenti con calci. Il ventenne, che era stato rintracciato in una via del centro città dagli operatori del 118 a causa del suo incedere incerto e barcollante, non acconsentiva al trasporto presso il locale ospedale “s.Elia”, rendendo necessario l’intervento delle Volanti di Caltanissetta. A seguito di una “trattativa” intervenuta tra gli agenti, il personale sanitario e il cittadino extracomunitario, si procedeva al trasporto in ambulanza per valutare se sussistevano i presupposti per un eventuale ricovero.