Fa shopping con un bancomat rubato: rintracciata dopo la denuncia della vittima

Carabinieri

La donna è una 32enne di origini straniere e residente nel Messinese. La vittima è un 20enne catanese abitante ad Acireale

I carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, in provincia di Catana, hanno denunciato una 32enne di origini straniere per “ricettazione” e “indebito utilizzo di carte di credito”. In particolare, i militari, ricevuta la denuncia lo scorso mese di marzo per il furto di carta bancomat, sporta da un 20enne catanese abitante ad Acireale, hanno subito avviato le indagini individuando, in breve tempo, la responsabile del reato. Il 20enne ha raccontato ai militari che, in un pomeriggio, aveva ricevuto tre messaggi sul proprio telefono relativi a tentativi di operazioni non riuscite con la sua carta prepagata.