Falsa dichiarazione per selezione al Teatro Stabile di Catania: agrigentino a processo

Giudiziaria

L'indagato è Carmelo Marchese, 43 anni: nei suoi confronti è stato emesso un decreto di citazione a giudizio per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e uso di atto falso

Avrebbe fornito una falsa dichiarazione nella domanda presentata per la selezione di responsabilità dell’area tecnica del Teatro Stabile di Catania. E’ l’accusa contestata dalla Procura a Carmelo Marchese, 43 anni, di Agrigento, nei cui confronti è stato emesso un decreto di citazione a giudizio per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e uso di atto falso. La prima udienza del processo, che si terrà davanti al Tribunale monocratico, è stata fissata per il 2 dicembre prossimo.