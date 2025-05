Falsi spot su diete con prof Calabrese, processo a Catania

Giudiziaria

Si è conclusa questa mattina a Catania la fase dibattimentale del processo davanti al Tribunale etneo che vede come parte offesa il medico nutrizionista Giorgio Calabrese, vittima da anni di truffe online. Da tempo circolano in rete falsi post social e articoli riguardo a un presunto metodo innovativo per dimagrire, promosso utilizzando come testimonial l’immagine del professor Calabrese. E’ una pubblicità ingannevole, realizzata con spezzoni di filmati e interviste, che associa il nome del celebre nutrizionista a gocce dimagranti, facendolo passare come sponsor dei prodotti.

«Sono cinque anni che provo a spiegare che con questa faccenda non c’entro niente», ha detto il noto nutrizionista, assistito dagli avvocati Giuseppe Benedetto e Massimo Annetta, uscendo dal Palazzo di Giustizia di Catania. «Non mi sono mai espresso a favore di aziende o prodotti – ha sottolineato – non ho mai prestato la mia professionalità per sponsorizzare marchi, anche perché, essendo il presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute, non posso proprio farlo. Da quando questi soggetti, molti dei quali ancora da rintracciare, hanno iniziato a vendere a mio nome questi presunti prodotti dimagranti, ricevo centinaia di messaggi ed email ogni giorno: alcuni mi chiedono maggiori informazioni sui prodotti, altri si lamentano perché, dopo averli comprati, hanno riscontrato che non hanno alcun effetto e mi dicono che per questo potrebbero denunciarmi. Ho segnalato tutto – ha ricordato Calabrese – alla Procura di Roma, alla polizia postale e alla guardia di finanza, ma per molto tempo non si riusciva a vedere luce in fondo al tunnel».