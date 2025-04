Falsità ideologica, condannato il sindaco di Sortino

Politica

Il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, è stato condannato dal Tribunale di Siracusa a un anno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per falsità ideologica per induzione commessa dal pubblico ufficiale. Il processo era stato incardinato su indagini della guardia di finanza sulla seduta consiglio comunale, dell’ottobre del 2020, per il sorteggio dei candidati al ruolo di revisore dei conti. Secondo l’accusa, avrebbe alterato l’esito della nomina: invece di estrarre il bigliettino dall’urna avrebbe avuto un foglietto. Parlato, difeso dall’avvocato Domenico Mignosa, era imputato anche per abuso d’ufficio, reato poi abrogato.

