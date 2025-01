Falso carabiniere truffa anziana con la scusa del falso incidente: 19enne denunciato a Catania

Carabinieri

I carabinieri hanno denunciato a Catania un 19enne ritenuto l’autore di una truffa ai danni di una 82enne con il metodo del “falso carabiniere”. Il giovane, già gravato da precedenti specifici per aver messo a segno altre truffe, avrebbe contattato telefonicamente la vittima ed inscenando un falso incidente stradale in cui era stata coinvolta la figlia della donna, le avrebbe chiesto il pagamento di una cauzione per evitare l’arresto della parente e sarebbe riuscito a convincerla a farsi consegnare più di 7.000 euro e alcuni gioielli al truffatore. Il truffatore li avrebbe ritirati in casa della vittima fingendo di essere un carabiniere. A denunciare l’accaduto ai militari è stata la figlia della vittima, che ha fornito una descrizione accurata del malvivente, che insieme alle immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza hanno condotto i militari in casa del giovane, dove hanno trovato i vestiti che avrebbe indossato quando si era presentato in casa della vittima.

