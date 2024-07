“Fattorino” della droga arrestato nel Catanese: aveva in auto cocaina, hashish e marijuana

Polizia

L’uomo è stato beccato lungo la strada che da San Giovanni Galermo porta a Gravina di Catania mentre si trovava alla guida di un’autovettura che procedeva con un’andatura particolarmente lenta, come se il conducente stesse cercando qualcuno nei paraggi

Aveva riempito gli scompartimenti dell’auto con dosi di droga, pronte per essere consegnate agli acquirenti.

Il pusher, un giovane di 33 anni di Enna, è stato arrestato in flagranza dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, nel corso di un pattugliamento del territorio condotto, nei giorni scorsi, insieme al Reparto Prevenzione Crimine e alle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Non appena si è accorto della presenza dei poliziotti, l’uomo ha provato ad accelerare, per cercare di allontanarsi in fretta e furia, ma è stato prontamente bloccato. Il particolare nervosismo mostrato durante il controllo di polizia ha ulteriormente rafforzato i sospetti degli agenti che hanno eseguito una minuziosa perquisizione del veicolo, trovando droga di tutti i tipi occultata in varie parti dell’auto.

In particolare, sono state trovate una dose di cocaina e 25 bustine di marijuana, per un peso di 91 grammi, nascoste nel vano motore, mentre ulteriori 25 grammi di marjuana già distribuite in bustine trasparenti e 21 grammi di hashish suddiviso in 8 involucri si trovavano all’interno del cruscotto.

Addosso all’uomo è stata trovata la somma di 310 euro, in banconote di piccolo taglio, evidente provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, il 33enne è stato condotto in carcere a Catania in attesa del giudizio per direttissima. Inoltre, al fattorino della droga è stata già notificata la misura di prevenzione personale del Foglio di via, emesso dal Questore di Catania con il quale vieta il ritorno nel Comune di Gravina di Catania per tre anni.

L’attività di perlustrazione capillare del territorio è proseguita anche in altre vie del quartiere Nesima, a cominciare da via Capo Passero dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno fornito una cornice di sicurezza per consentire l’azione di controllo del personale del Commissariato e delle Unità Cinofile dell’UPGSP che, nelle campagne retrostanti alla zona, hanno ritrovato e sequestrato 35 involucri di cocaina, già confezionati e pronti per essere smerciati.