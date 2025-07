Federbiologi Sicilia: “Il budget per i laboratori di analisi non basta”

L'allarme

"Le risorse non coprono la domanda, alla terza settimana si sfora"

In Sicilia i laboratori di analisi cliniche sono costretti a chiudere le porte al raggiungimento del budget provvisorio mensile e già sono scattati i primi blocchi. Le risorse stanziate dalla Regione non bastano nemmeno a coprire la domanda minima e già alla terza settimana del mese si sforano i budget: «Abbiamo più volte segnalato questa emergenza agli uffici dell’assessorato alla Salute e all’assessore pro-tempore – denuncia Pietro Miraglia, presidente regionale della Federbiologi – ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta concreta. È come se qualcuno avesse deciso di dimenticare il diritto alla salute dei cittadini meno abbienti».

I laboratori hanno già erogato in passato milioni di prestazioni non rimborsate, ma oggi, dopo anni di sacrifici e bilanci in perdita, le strutture private non possono più permetterselo, spiega Federbiologi.