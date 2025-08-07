Femminicidio di Sara Campanella, sequestrata la salma del suicida Stefano Argentino

Giudiziaria

Il giovane detenuto per il delitto si è tolto la vita ieri. Il sequestro disposto dalla Procura di Messina

La Procura di Messina ha disposto il sequestro della salma di Stefano Argentino, il 27enne detenuto per il femminicidio di Sara Campanella, di 22 anni, che ieri si è tolto la vita nel carcere di Messina. Secondo quanto si è appreso sarà disposta l’autopsia nell’ambito del fascicolo di inchiesta aperto che al momento è senza ipotesi di reato e senza indagati. Le indagini coordinate dalla Procura di Messina, diretta da Antonio D’Amato, puntano a fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’accaduto. Accertamenti saranno eseguiti anche sulla perizia medica che ha permesso il “declassamento” del livello di sorveglianza nella struttura penitenziaria di Gazzi nei confronti di Argentino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA