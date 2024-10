Femminicidio Roberta Siragusa, dall’analisi delle chat emerse 33 aggressioni in un anno

Il caso

Dopo l'uccisione, avvenuta tra il 23 e il 24 gennaio 2021, il fidanzato chiese ad un amico di giocare alla playstation

Dalle chat estrapolate dal tecnico informatico, non dal cellulare della ragazza che non è stato mai trovato, risulta che in un anno la giovane avrebbe subito 33 aggressioni. Roberta Siragusa ne parlava con un amico a cui mandava anche le foto dei segni sul corpo. Emerge dalle motivazioni della sentenza della prima sezione della corte di Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, con cui lo scorso luglio il fidanzato di Roberta, Pietro Morreale, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della diciassettenne avvenuto a Caccamo (Palermo) la notte tra il 23 e 24 gennaio del 2021. Secondo i giudici l’imputato era capace di intendere e di volere “e nessuno degli elementi concilia con l’ipotesi difensiva della morte accidentale». La giovane quella notte è stata colpita al volto più volte dal ragazzo di 19 anni che faceva kick boxing.