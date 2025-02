Ferì titolare di un negozio durante una rapina, obbligo di dimora per il responsabile

Catania

La rapina fu commessa nel pomeriggio del 29 settembre dello scorso anno ai danni di un negozio di abbigliamento di via Gabriele D’Annunzio

La polizia di Catania ha eseguito, su disposizione della Procura della Repubblica etnea, una misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un uomo di 38 anni, ritenuto l’autore di una rapina commessa nel pomeriggio del 29 settembre dello scorso anno ai danni di un negozio di abbigliamento di via Gabriele D’Annunzio. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza emessa dal gip con le accuse di rapina aggravata, porto di pistola con matricola abrasa e lesioni personali aggravate.