Ferimento in via Gambino, un giovane sospettato in Questura

Catania

Al presunto aggressore la polizia sarebbe giunta visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona

Si trova negli uffici della Questura di Catania, interrogato da funzionari delle Volanti e della Squadra mobile, un giovane sospettato del ferimento alla con un’arma da taglio durante una lite di un extracomunitario nella centrale via Carlo Felice Gambino a Catania. Il ferito soccorso da personale del 118 è stato portato nell’ospedale Garibaldi centro. Secondo quanto si è appreso non sarebbe grave. Al presunto aggressore la polizia sarebbe giunta visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA