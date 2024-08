Lite con ferito nell’Agrigentino, arrestato un giovane commerciante: “Aveva preso in giro mio cugino disabile”

Sparatoria

Gli spari in seguito ad una lite, avvenuta per motivi ancora sconosciuti, vicino ad un locale a Joppolo Giancaxio. Il 17enne è ricoverato in gravi condizioni

Il presunto autore del tentativo omicidio, avvenuto all’alba a Joppolo Giancaxio (Agrigento), un commerciante ventinovenne incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Agrigento e dai colleghi della stazione del piccolo paese. I militari della sezione Radiomobile sono intervenuti non appena hanno raccolto la segnalazione della guardia medica dove poco prima era stato portato il ventitreenne gravemente ferito. È stata ritrovata l’arma utilizzata che è stata sequestrata.

Pare che il commerciante di Joppolo Giancaxio sia andato a prendere la pistola del padre, con la quale ha fatto fuoco, dopo un litigio con il ventitreenne per motivi ancora non chiari.