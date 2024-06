Fermato in auto in via Gelso Bianco con 51 grammi di cocaina: arrestato

CARABINIERI

Il magistrato ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere

Un uomo di 50 anni che viaggiava in auto con 51 grammi di cocaina è stato arrestato a Catania dai Carabinieri della Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa durante un controllo su strada in via Gelso Bianco nel quartiere di Librino. Il magistrato ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

