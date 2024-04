Fermo e multa da 10mila euro per la Mare Jonio: sbarchi a Lampedusa, Pantelleria e Marettimo

l'emergenza

Dopo il caso della nave umanitaria della Ong continuano gli approdi dei migranti sulle coste siciliane

Le Autorità hanno notificato al comandante e all’armatore della Mare Jonio il provvedimento con multa fino a 10mila euro e il fermo amministrativo”. Lo rende noto la ong Mediterranea. Secondo quando si apprende gli operatori della ong sono accusati “di aver istigato la fuga dei migranti per sottrarsi alla guardia libica”. Due giorni fa la guardia libica aveva sparato contro Mare Jonio mentre operava un salvataggio in zona Sar libica, salvando 58 persone. Successivamente è stato assegnato il porto sicuro di Pozzallo. Stamani il provvedimento di fermo.

Lampedusa

Sono 145 i Migranti giunti a Lampedusa dopo che durante la notte sono state soccorse tre barche salpate da Zuara e Tajoura in Libia. Ieri, nell’arco di 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie, ci sono stati 20 sbarchi con un totale di 797 persone. Sulle ultime 3 carrette agganciate in ordine di tempo c’erano 57 bengalesi ed egiziani. I primi hanno riferito d’aver pagato da 3 a 8mila euro per la traversata, i secondi invece 10mila dinari libici. Su un barcone di legno di 15 metri erano invece in 76 (2 donne e 12 minori) originari di Bangladesh, Egitto, Siria e Palestina e sul terzo natante c’erano 12 bengalesi che hanno parlato di un costo di 12mila euro per il viaggio dal loro Paese di origine fino all’imbarco a Zuara e alla traversata. Tutti i nuovi arrivati sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Pantelleria e Marettimo