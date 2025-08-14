Ferragosto sicuro: i consigli per bagnanti, diportisti e subacquei

il vademecum

Attività di controllo e prevenzione intensificati anche con l’uso di acquascooter e pattuglie terrestri

Anche quest’anno la Guardia Costiera, in occasione del Ferragosto, intensifica le attività di monitoraggio e controllo a beneficio di bagnanti e diportisti che si riversano lungo le coste, le isole e i litorali siciliani, per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione. Impiegati in tutta la Sicilia Orientale (dalla foce del fiume Dirillo, nel Ragusano, a quella del fiume Pollina, nel Messinese, passando per le provincie di Siracusa e Catania) ben 32 unità navali, un acquascooter, due elicotteri, un aereo, numerose pattuglie terrestri di vigilanza e personale nelle sale operative, in turno h24 negli uffici delle Capitanerie di porto presenti nel territorio di giurisdizione della Direzione marittima di Catania, impegnati complessivamente lungo gli oltre 650 chilometri di coste della Sicilia orientale, Isole Eolie comprese. In particolare, la Capitaneria di porto di Catania raccomanda a tutti i fruitori del mare, l’osservanza di semplici regole di prudenza e buon senso, seguendo rigorosamente le norme in vigore ed adottando sempre comportamenti che tengano conto delle situazioni di potenziale pericolo.

I CONSIGLI PER I BAGNANTI

Ai bagnanti, per una sicura balneazione, si raccomanda di entrare in mare solo se in perfette condizioni fisiche, evitando di nuotare da soli per lunghe distanze e di non entrare in acqua quando in spiaggia è esposta la bandiera rossa di “balneazione pericolosa”.

I CONSIGLI PER I DIPORTISTI

Ai diportisti si ricorda che la sicurezza in mare inizia in banchina. Prima di uscire per mare, controllare a bordo delle unità le dotazioni e le attrezzature per le emergenze, consultare le ordinanze di sicurezza delle Capitanerie di porto, territorialmente competenti nei tratti di mare in cui si intende navigare e verificare sempre le condizioni meteo marine sulle rotte pianificate. Evitare in maniera assoluta di navigare nelle acque riservare alla balneazione ed in presenza di boe di segnalazione modera la velocità, mantenendosi a più di cento metri di distanza.

I CONSIGLI PER I SUBACQUEI