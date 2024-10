Ferrovia tra Bicocca e Catenanuova, doppio binario in tutti e 38 i km: in primavera sarà in funzione

infrastrutture

Il punto di Webuild sui lavori del sesto lotto della linea Catania Palermo

E’ stata completata la posa del doppio binario sui 38 chilometri del Lotto 6 Bicocca-Catenanuova sulla linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania in Sicilia, realizzato da Webuild per conto di RFI (Gruppo FS) per cui è stato nominato il commissario di Governo Filippo Palazzo.

Il gruppo segnala come i lavori dell’intero lotto hanno raggiunto un avanzamento complessivo di oltre l’86% e si procede per permettere l’attivazione della tratta ferroviaria nella primavera 2025.

I lavori sulla nuova tratta hanno consentito anche l’eliminazione di tutti i passaggi a livello per garantire una viabilità su strada alternativa e non interferente con la linea ferroviaria. Ultimato anche l’adeguamento del Piano Regolatore Generale delle stazioni Catania Bicocca, Motta S.A., Sferro e Catenanuova, per l’innesto del doppio binario. Per la realizzazione della tratta Bicocca-Catenanuova sono oggi coinvolte fino a 400 persone, oltre il 90% locale, con il coinvolgimento di oltre 600 aziende partner da inizio lavori. Il raddoppio ferroviario tra Catania Bicocca e Catenanuova, una volta ultimato, consentirà di incrementare i treni in transito, riducendo i tempi di percorrenza e incentivando una mobilità più sostenibile rispetto al trasporto su gomma.