Fiaccolata in ricordo di Sara: a Messina centinaia di studenti in Galleria per dire basta ai femminicidi

LA MANIFESTAZIONE

L'iniziativa organizzata da Udu, Non una di meno e Rete degli studenti

Una fiaccolata in ricordo di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni uccisa a coltellate ieri a Messina, è stata organizzata questo pomeriggio in città nella Galleria Vittorio Emanuele. Alla manifestazione – organizzata da Udu, Non una di meno e Rete degli studenti – hanno partecipato diverse centinaia di persone con cori e striscioni per dire basta ai femminicidi e per esprimere solidarietà ai familiari della ragazza uccisa. I manifestanti hanno scandito più volte ad alta voce il nome di Sara.

