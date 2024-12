Fiamme in un panificio a Palermo: forse cortocircuito per un guasto in laboratorio

Intervento

L'esercizio commerciale era chiuso. Sono stati i residenti di via Terrasanta a chiamare i vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un panificio in via Terrasanta a Palermo. Il locale, chiuso al pubblico in occasione della festività di Santo Stefano, è stato avvolto dalle fiamme, sprigionatesi nel laboratorio. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i residenti che hanno visto il fumo nero che usciva dalla saracinesca. I pompieri hanno spento le fiamme ed evitato che l’incendio si propagasse ai locali adiacenti o alle abitazioni sovrastanti. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia per i rilievi del caso e per accertare l’origine dell’incendio. L’ipotesi più accreditata è un cortocircuito scaturito da un possibile guasto ad uno degli impianti del laboratorio.I vigili del fuoco hanno effettuato anche un altro intervento oggi pomeriggio per una fuga di gas in via Montepellegrino. Fortunatamente, anche in questa circostanza, tutto si è risolto senza danni a persone.

