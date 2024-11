Fiamme in una carrozzeria in via XXXI Maggio: evacuate abitazioni vicine

Catania

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania

Momenti di paura per i residenti di alcune abitazioni in via XXXI Maggio a Catania che sono stati fatti allontanare per un vasto incendio divampato in una carrozzeria. Squadre del vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono sul posto per domare le fiamme e per capire anche da cosa siano state sprigionate.

