Fiamme in un’abitazione a Sant’Agata Li Battiati: non c’erano persone in casa

Nel Catanese

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che si erano già propagate ad una stanza attigua all'abitazione principale situata al piano terra

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamani per l’incendio di un’abitazione in via Roma nel comune etneo di Sant’Agata li Battiati, in provincia di Catania.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme che si erano già propagate ad una stanza attigua all’abitazione principale situata al piano terra. Sul posto è stata inviata anche un’autobotte dalla sede Centrale del Comando Provinciale.