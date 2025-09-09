Fiamme nel bosco di Santo Pietro a Caltagirone: anche canadair in azione

Nel Catanese

L'incendio sta interessando una vasta zona del bosco

Un vasto incendio sta interessando la zona del Bosco di Santo Pietro in territorio di Caltagirone, in provincia di Catania. In azione un dispiegamento di vigili del fuoco e di canadair.

Presenti sul posto anche la pattuglia del Distaccamento Forestale di Caltagirone con il DOS nel coordinamento e una pattuglia della Sezione di PG della Forestale del Tribunale di Caltagirone. Il fuoco spinto dal vento e su un’area impervia, non consentivano da terra uno spegnimento in sicurezza. Quindi nella vasta area boscata sono intervenute, tramite la Sala Operativa della Forestale, i velivoli per lo spegnimento, due Canadair, l’elicottero Erikson denominato “Orso Bruno” e un elicottero regionale Forestale Falco 8. A loro si è aggiunto anche Elimina con Prora 07. Ancora le squadre sono impegnate nell’ intervento di chiusura e bonifica. Diversi gli ettari di vegetazione andata in fiamme.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA