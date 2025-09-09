Sfoglia il giornale

Nel Catanese

Fiamme nel bosco di Santo Pietro a Caltagirone: anche canadair in azione

L'incendio sta interessando una vasta zona del bosco

Di Laura Distefano |

Un vasto incendio sta interessando la zona del Bosco di Santo Pietro in territorio di Caltagirone, in provincia di Catania. In azione un dispiegamento di vigili del fuoco e di canadair.

Presenti sul posto anche la pattuglia del Distaccamento Forestale di Caltagirone con il DOS nel coordinamento e una pattuglia della Sezione di PG della Forestale del Tribunale di Caltagirone. Il fuoco spinto dal vento e su un’area impervia, non consentivano da terra uno spegnimento in sicurezza. Quindi nella vasta area boscata sono intervenute, tramite la Sala Operativa della Forestale, i velivoli per lo spegnimento, due Canadair, l’elicottero Erikson denominato “Orso Bruno” e un elicottero regionale Forestale Falco 8. A loro si è aggiunto anche Elimina con Prora 07. Ancora le squadre sono impegnate nell’ intervento di chiusura e bonifica. Diversi gli ettari di vegetazione andata in fiamme.

