Filicudi, i cavi sottomarini della fibra telefonica sono danneggiati: il video che documenta il rischio black out

EOLIE

Preoccupazione nella piccola isola di Filicudi, nell’arcipelago delle Eolie, per lo stato in cui versano i cavi sottomarini che portano la fibra telefonica dalla terraferma. I cavi, dopo neanche un anno dalla posa, nella sezione che va dalla linea di costa ad una decina di metri di profondità – come documentato, a seguito di un’immersione dall’isolano Dario Lopes – sono sfilacciati in più punti e, quindi, a rischio di spezzarsi, con conseguente blackout telefonico.