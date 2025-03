Finanziamenti Covid non dovuti: sequestri e 8 indagati nel Trapanese

Gdf

I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, dopo indagini coordinate dalla procura di Velletri (Roma) per un milione e 700 mila euro nei confronti di tre società e di cinque persone fisiche accusate di far parte di un’organizzazione di Mazara del Vallo che avrebbe conseguito in modo illecito finanziamenti garantiti dallo Stato per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. A seguito del provvedimento del gip sono state eseguite numerose perquisizioni nei confronti degli indagati nelle province di Trapani e Palermo. Le indagini sono scattate nel 2023 su alcune compravendite di pesce tra due società: una di Mazara del Vallo e una seconda di Anzio non più operativa e intestata a un prestanome.