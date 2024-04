Fine lavori per chiusura svincolo a Termini e un tamponamento: feriti e traffico in tilt

Viabilità

Diverse ambulanze sul posto per soccorrere gli automobilisti

Traffico bloccato lungo la statale 113, nei pressi di Trabia (Palermo) per un tamponamento che ha coinvolto tre auto e provocato feriti. La chiusura per lavori del vicino svincolo autostradale di Termini Imerese, ha ingrossato il traffico dei vacanzieri sulla 113 e stamattina si è verificato il tamponamento. Diverse le ambulanze intervenute per soccorrere gli automobilisti e portarli in ospedale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA