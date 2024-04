«Finirai di vivere»: minacce di morte a imprenditore edile palermitano

IL CASO

Domenico D’Agati tra il 2012 e 2013 aveva denunciato gli estorsori che gli avevano chiesto il pizzo

Intimidazione nei confronti di Domenico D’Agati, un imprenditore edile palermitano, già minacciato in passato. In un cantiere di Torretta alcuni suoi operai hanno trovato una croce e una lettera con scritto: «Finirai di vivere». L’imprenditore ha presentato denuncia ai carabinieri. Tra il 2012 e il 2013, D’Agati ha denunciato i suoi estorsori che gli avevano chiesto il pizzo, durante dei lavori in un cantiere di Villabate, nel Palermitano.