Finisce contro un muro con il suo scooter: morto 27enne a Messina

Sinistri

L'incidente stradale è avvenuto la notte scorsa. Ancora al vaglio le cause che lo hanno determintato

Un 27enne nato a Messina da genitori dello Sri Lanka è morto la notte scorsa in un incidente stradale a Messina. Lo scooter che guidava per cause ancora in fase di accertamento è andato a sbattere contro il muro dello stato Celeste. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi.

