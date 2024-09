Finisce in mare travolto dalle onde, disperso a Terrasini un ragazzo

l'allarme

I militari della capitaneria di porto stanno cercando a Terrasini, sul litorale palermitano, un giovane di 22 anni di Partinico che è finito in mare trascinato da un’onda insieme ad un amico. Quest’ultimo, dopo una ventina di minuti, è riuscito a riguadagnare la riva, mentre il giovane è sparito tra le onde. La zona dove sono in corso le ricerche è in contrada Paternella. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e un elicottero della polizia.

