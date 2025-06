Fiumefreddo, bicicletta travolta da un’auto: muore un panettiere

la tragedia

La vittima aveva 59 anni

Un uomo di 59 anni, Orazio Grasso, di Fiumefreddo, è morto nel primo pomeriggio in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla Statale 114 all’ingresso del paese. L’uomo viaggiava su una bicicletta che è stata travolta da una BMW alla guida della quale c’era un 21enne che si è subito fermato. L’impatto è stato violentissimo tanto che la bicicletta si è spezzata in due.

I soccorsi sono stati subito allertati con l’arrivo dell’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.

