Fiumefreddo: donna denuncia e fa arrestare il compagno dopo una lunga serie di violenze, soprusi e vessazioni

Una donna di 34 anni ha chiesto aiuto, rivolgendosi ai carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, dopo aver subito una lunga serie di soprusi e vessazioni da parte del proprio convivente 42enne.

La richiesta di intervento è giunta al 112. La donna, approfittando di un momento di distrazione del convivente, è riuscita a rivolgersi a una vicina di casa, ottenendo in prestito il suo telefono per contattare i Cc. I militari, giunti presso l’abitazione in brevissimo tempo, hanno rassicurato la donna; nel frangente, il 42enne, che si trovava ancora in casa, ignaro della richiesta d’aiuto, è stato immediatamente bloccato, evitando ulteriori rischi per l’incolumità della vittima che ha poi raccontato con lucidità e coraggio l’intero quadro di maltrattamenti a cui sarebbe stata sottoposta.

La relazione con il compagno, iniziata nel 2022, sarebbe stata segnata da un clima di forte gelosia e sospetti continui da parte dell’uomo, che l’avrebbe spesso accusata di infedeltà e, durante un periodo di detenzione, persino di aver avuto relazioni a pagamento.

Secondo quanto riferito, la donna sarebbe stata sottoposta a un controllo ossessivo, anche attraverso una telecamera installata all’interno dell’abitazione. Nel tempo, la 34enne avrebbe subito, inoltre, numerose aggressioni fisiche e sarebbe stata costretta ad ammettere presunti tradimenti mai avvenuti, nella speranza di fermare le violenze.