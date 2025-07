Floridia, il bimbo di 4 mesi ferito alla testa è rimasto coinvolto in un litigio in famiglia

Nel Siracusano

Qulacuno a casa avrebbe colpito la madre che lo aveva in braccio, restando ferita a sua volta. Dinamica e responsabilità devono ancora essere chiarite

Potrebbe essere stata una lite, forse per una caduta, a provocare le ferite alla testa ad un bimbo di quattro mesi a Floridia, nel Siracusano. Il bimbo si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Marco di Catania, dove è entrato in codice rosso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto e non è esclusa l’iscrizione di una persona nel registro degli indagati, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Il piccolo è stato ricoverato ieri sera in ospedale di Catania dove è stato trasferito dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Secondo quanto si è appreso, il bambino, che non è considerato in pericolo di vita, risponde alle sollecitazioni dei medici e mangia regolarmente. La prognosi dovrebbe essere sciolta già nella giornata di domani.I carabinieri, coordinati dalla procura di Siracusa, sono intanto al lavoro per accertare le cause che hanno provocato le ferite alla testa del piccolo.