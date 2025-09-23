Flotilla per Gaza, nuova partenza annunciata per il 27 settembre da San Giovanni Li Cuti (Catania)

La missione internazionale

A darne notizia su Instagram gli account della Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza

«La partenza della nostra flottiglia per Gaza è stata rimandata a sabato 27 settembre alle ore 14,30 dal porto San Giovanni Li Cuti. Unisciti a noi per una conferenza stampa in diretta con volontari e sostenitori della flottiglia mentre ci prepariamo a salpare per affrontare il blocco illegale di Gaza da parte di Israele. Insieme, romperemo questo assedio illegale».

Si tratta del porticciolo sul lungomare del capoluogo etneo dal quale, a inizio giugno, la nave umanitaria Madleen della ong Freedom Flotilla. A bordo c’erano, tra gli altri, l’attivista Greta Thunberg, Rima Hassan e l’attore Liam Cunnigham. La barca era stata poi intercettata in acque internazionali, nella notte del 9 giugno, da militari israeliani. A fine luglio un’altra nave, la Handala, con a bordo l’attivista antimilitarista e blogger messinese Antonio Mazzeo aveva subito la stessa sorte.