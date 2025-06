Folle doppia corsa di un’auto contro la processione: nessun ferito e a Pedara si grida al miracolo

Nel Catanese

E' accaduto all'altezza dell'altarino "do Signuri a'sciatu", in via Etnea tra il panico dei presenti

Nella sua pagina facebook la Basilica Pontificia Santa Caterina di Pedara inneggia al miracolo. Ed in effetti sembra davvero un miracolo che nessuno dei partecipanti alla processione eucaristica del Corpus Domini, in corso ieri sera nel Comune alle pendici dell’Etna, sia rimasto ferito. Il fatto ha dell’incredibile: un’auto in folle corsa e contromano, per ben due volte, si è diretta verso i fedeli in quel momento raccolti in preghiera dinnanzi all’altarino detto “do Signuri a’sciatu”, in via Etnea. Chi c’era, anche bambini, ragazzi e anziani, ha vissuto momenti di panico vero e proprio ma tra tutti i presenti, che frattanto si davano alla fuga cercandosi di mettersi al riparo, nessuno è stato colpito dall’auto alla cui guida pare ci fosse una donna. Chiamate le forze dell’ordine sul posto sono subito arrivati i carabinieri e la polizia municipale che hanno rintracciato e bloccato la donna evitando ulteriori gesti dissennati.