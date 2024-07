Fondachello, donna trovata morta in bagno. Impiccata, ma con lividi sul corpo

Il giallo

La donna, 31 anni, era in un complesso residenziale della località balneare di Mascali. Sentito dai carabinieri il compagno con cui avrebbe avuto una violenta lite la sera precedente

Una donna di 31 anni, madre di 2 figli, residente a Catania, è stata trovata cadavere nel bagno di un alloggio di un complesso residenziale di via Spiaggia a Fondachello di Mascali.La donna, secondo quanto si è appreso, è stata trovata impiccata. Il rinvenimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, ma la morte risalirebbe alla notte scorsa. Il compagno della donna, che l’ha vista per ultimo la notte scorsa sentito dai carabinieri in caserma come persona informata sui fatti.

Forse una violenta lite con il compagno