Fondi per privati che hanno subìto danni da incendi in Sicilia nel 2023: pubblicato il bando

Avviso pubblico

La misura mette a disposizione i fondi residui del plafond «danni da incendi» per un totale di 1,7 milioni di euro

È stato pubblicato oggi sul sito dell’Irfis-FinSicilia l’avviso pubblico destinato a sostenere i soggetti privati gravemente colpiti dagli incendi che hanno devastato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani a partire dal 23 luglio 2023. La misura mette a disposizione i fondi residui del plafond «danni da incendi» per un totale di 1,7 milioni di euro. Il bando si rivolge a tre categorie: i privati proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento su immobili danneggiati dagli incendi, gli eredi di persone decedute a causa di questi eventi, e le persone che hanno riportato un’invalidità permanente pari o superiore al 75% riconducibile all’evento calamitoso.

Per poter accedere ai contributi, è fondamentale che l’immobile danneggiato sia stato completamente ultimato al momento dell’evento, risulti regolarmente accatastato, sia conforme alla normativa urbanistica vigente, i danni subiti siano stati formalmente segnalati entro il 9 aprile 2024 al Comune di competenza, la Protezione civile o altra autorità competente.