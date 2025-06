Fondo di solidarietà per vittime alla mafia, ancora tanti esclusi: «Tutto questo è inaccettabile»

politica

Il Pd presenta un ddl per colmare "una grave lacuna normativa"

«Ho depositato, insieme alle colleghe e colleghi del Pd, un ddl per colmare una grave lacuna normativa e per garantire piena giustizia alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari. È inaccettabile che ancora vi siano familiari delle vittime di mafia esclusi dai benefici del Fondo di solidarietà per mere questioni formali, come la mancata costituzione di parte civile nel processo penale. Il giusto riconoscimento dei diritti delle vittime è un dovere comune».

A comunicarlo in una nota è la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità per il Pd e prima firmataria del disegno di legge, che “punta a sanare una palese ingiustizia subita dai successori universali delle vittime di reati di stampo mafioso».