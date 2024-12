Forza un’auto a Catania e tenta di rubare due giubotti, la folla lo blocca e lui brandisce un coltello: arriva la polizia e lo arresta

criminalità

Protagonista un trentenne tunisino. Il colpo fallito in via Cristoforo Colombo

La Polizia, a seguito della segnalazione di un cittadino, ha arrestato un uomo che ha tentato di rubare due giubbotti da un’auto parcheggiata in via Cristoforo Colombo. Il ladro, un trentenne di nazionalità tunisina, ha rotto il finestrino di un’utilitaria parcheggiata in strada ed ha tentato di asportare dal suo interno due giubbotti lasciati sul sedile posteriore. Sfortunatamente per il ladro, un residente della zona lo ha visto rovistare all’interno dell’autovettura e, insospettito alla scena, non ha esitato ad intervenire, dapprima urlando per attirare l’attenzione degli altri passanti nella speranza di far desistere il reo e successivamente, non appena quest’ultimo, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire, rincorrendolo. Dopo una manciata di metri è riuscito a raggiungere il ladro e grazie al supporto di altre persone a fermarlo e chiamare la Polizia. Nel frattempo il ladro, nel disperato tentativo di farla franca, aveva sfoderato un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri.