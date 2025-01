Forzato l’Info Point di “Guiding Sicily” in piazza Duomo a Catania: furto di pochi euro

In città

E' stato solo un avvertimento, un segnale lanciato chissà a chi e chissà per quale ragione?

I soliti ignoti – potremmo scrivere così, tanto per non sfatare un cliché – ieri notte hanno forzato la serratura della porta dell’Info Point di “Guiding Sicily”, che si trova in pieno centro storico, nella via Marletta angolo piazza Duomo, ai piedi di Palazzo degli Elefanti, per arraffare poche decine di euro. Poi si sono volatilizzati, com’è prassi, senza essere visti, pare, da nessuno.Ma davvero chi ha agito pensava di trovare denaro o oggetti di valore dentro un chiosco dove, chi ci lavora, tiene per lo più depliant turistici e mappe e organizza itinerari per «offrire il meglio dell’ospitalità siciliana, creando esperienze indimenticabili?».E dove Guiding Sicily mette insieme «luoghi, esperienze ed emozioni» per fare conoscere ai visitatori «la vera anima della Sicilia e dei siciliani, venendo incontro alle passioni e agli interessi di tutti?».O forse è stato solo un avvertimento, un segnale lanciato chissà a chi e chissà per quale ragione?Sull’accaduto sta indagando la polizia di Stato, che ieri mattina ha fatto un sopralluogo sul posto, ha contattato il responsabile per quantificare i danni e l’ammanco di denaro e ha già cominciato a visionare le immagini girate dagli impianti di videosorveglianza presenti in tutta quella zona del centro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA