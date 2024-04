Foto osè a condomina dall’amministratore di condominio: querele e tutti in Commissariato

Catania

Il marito della donna è stato a sua volta querelato dall'uomo per minacce: voleva infatti incontrarlo dopo l'invio della foto alla propria moglie

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 57 anni, ritenuto responsabile del reato di minacce ed un uomo di 36 anni, ritenuto a sua volta responsabile del reato di molestie telefoniche. A far scattare le indagini è stata la querela presentata presso il Commissariato da parte di un amministratore di condominio che ha chiesto l’intervento dei poliziotti riferendo di aver ricevuto delle minacce sulla propria utenza telefonica da parte del marito di una donna che risiedeva in un condominio da lui amministrato. I poliziotti, dal momento che il denunciante non forniva ulteriori spiegazioni in merito ai motivi sottesi all’invio di quei messaggi, hanno convocato l’altra parte per capire le ragioni delle minacce.