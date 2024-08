Francia, muore in un incidente in moto un sedicenne di Rosolini

Cronaca

Lo scontro è avvenuto a Largentière dove il 16enne viveva con la madre: aveva deciso di lavorare come cuoco

Un sedicenne originario di Rosolini, nel Siracusano, è morto in Francia, vittima di un incidente stradale. La notizia è stata riportata dal sito Corriere elorino. Sembra che il giovane si trovasse in sella alla sua motocicletta quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camion. Lo scontro è avvenuto a Largentière dove il 16enne viveva con la madre: aveva deciso di lavorare come cuoco. Ogni estate tornava a Rosolini per trascorrere le vacanze insieme ai parenti.

