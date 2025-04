Francofonte, la lite al pub finisce a coltellate: Nicolas ucciso a 17 anni

L'OMICIDIO

Dopo un primo diverbio nel locale, il giovane all'uscita sarebbe stato colpito al petto da un fendente mortale dal "rivale" un maggiorenne che sarebbe già stato identificato

Pasqua violenta la notte scorsa a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove una lite al pub è finita con la morte di un 17enne, Nicolas Lucifora, accoltellato al petto dal rivale.

La lite sarebbe cominciata in via Nastro Azzurro, conosciuta come la strada dei pub, all’interno del locale Divina Commedia. Subito dopo i due contendenti si sarebbe visti nuovamente fuori dal locale e poco dopo la mezzanotte è scoppiata una nuova rissa al culmine della quale il diciassettenne sarebbe stato colpito dal rivale con diverse coltellate, di cui una poi rivelatasi mortale al petto.

Il ragazzo si è accasciato a terra e ha subito cominciato a perdere molto sangue, mentre l’aggressore si sarebbe dileguato

Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati un mezzo del 118 e i carabinieri. Il giovane ferito è spirato a bordo dell’ambulanza che lo stava trasportando all’ospedale di Lentini.

Le indagini

I carabinieri di hanno invece avviato subito le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle registrazioni di telecamere di sicurezza i militari dell’Arma avrebbero già identificato l’aggressore, un 21 enne di Francofonte, che sarebbe il giovane con il quale Nicolas Lucifora avrebbe litigato all’interno del locale e che potrebbe aver sferrato il fendente mortale..

Da ambienti investigativi è però trapelato che al momento nessuna persona è in stato di fermo.

La comunità locale è sotto shock per questo fatto di sangue avvenuto alla vigilia della Pasqua che getta un’ombra su questi giorni di festa.