Francofonte, sessantenne accoltellato dalla vicina di casa

Tragedia sfiorata nel Siracusano

Denunciata la donna, i carabinieri hanno sequestrato un coltello

A Francofonte, in via Trapani, un ex artigiano sessantenne è stato accoltellato questa mattina dalla vicina di casa durante un’accesa lite. L’uomo ha riportato una ferita superficiale alle costole grazie alla sua prontezza nel parare il colpo. L’aggressione, avvenuta davanti a familiari e amici, sarebbe l’epilogo di tensioni pregresse tra i due.

I carabinieri hanno sequestrato un coltello e stanno indagando per ricostruire dinamiche e motivazioni dell’episodio, mentre entrambi i protagonisti sono sotto osservazione medica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA