Frecce Tricolori, a Pantelleria aerei si toccano in volo e i piloti evitano il peggio: tragedia sfiorata

Incidente

Nessun ferito secondo la nota dell'Aeronautica che parla di "separazione anomala". Il sindaco dell'isola: «Doveva essere una giornata di festa»

E’ arrivata una nota dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare riguardo all’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Pantelleria. “Una separazione anomala della formazione, durante la manovra del cardiode, ha imposto l’interruzione del programma acrobatico”. «Quattro velivoli della seconda sezione – continua la nota – il cosiddetto «rombetto», dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull’aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani – aggiungono dallo Stato Maggiore -. Durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota non ha riportato alcun problema di salute».

E se la nota dell’Aeronautica parla di una “separazione anomala” in un video pubblicato sul profilo Facebook di Pantelleria Experience, e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4 uno di 5 e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con 4 velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro con un’ala e quest’ultimo sembra toccarne un altro ancora. Gli aerei non precipitano ma i piloti riescono a riportarli a terra. Uno degli aerei è andato fuori pista rimanendo fermo su un dislivello erboso.

«Doveva essere una giornata di festa per Pantelleria. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aereonautica per quanto successo e dispiaciuti per l’incidente che si è verificato». A dirlo è il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona. «Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria – ha aggiunto il sindaco -. Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito».

Proprio domenica scorsa Catania ha ospitato l’Air Show delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare che nel cielo soprastante il Lungomare ha registrato un grandissimo successo di pubblico: circa 200mila persone hanno assistito alle acrobazie in volo dei “top gun” italiani.