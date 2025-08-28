Freedom Flotilla ci riprova: il 4 settembre più barche verso Gaza con partenza dalla Sicilia

L'iniziativa

Barche partiranno da Catania, Augusta e Siracusa oltre che da Genova. A Bordo Greta Thunberg e gli attori Susan Sarandon e Liam Cunningham

Il prossimo 4 settembre, ripartirà dal Sud Italia, e anche da Catania, Augusta e Siracusa, una nuova missione della Freedom Flotilla Coalition, che già aveva fatto partire dalla Sicilia due imbarcazioni (entrambe fermate al largo della costa palestinese da militari israeliani) con l’obiettivo di “rompere l’assedio che sta sterminando il popolo palestinese”. L’annuncio è stato dato via social dagli attivisti Freedom Flotilla Coalition, tra cui Yasemin Acar, Thiago Avila, Yanis Mhamdi Reva Viard, Pascal Maurieras. Faranno parte degli equipaggi numerosi attivisti, e molte personalità, tra loro anche Greta Thunberg e gli attori Susan Sarandon e Liam Cunningham.

La mobilitazione coinvolge più di 44 Paesi e “sarà il più grande sforzo di solidarietà internazionale da quando Israele ha imposto 18 anni fa il blocco. La Freedom Flotilla Coalition con un numeroso numero di barche partirà anche dalla Sicilia e in particolare da Catania, Siracusa e Augusta”.

Le navi porteranno aiuti umanitari, beni alimentari e presidi sanitari.

La sede di LHIVE a Catania, in via Finocchiaro Aprile 160, aderente al “Comitato catanese di solidarietà col il popolo palestinese”, sarà il punto raccolta del materiale sanitario. Freedom Flotilla Coalition richiede: Soluzione fisiologica, Glucosata 5%, Antibiotici largo spettro (non meno di sei compresse per tipo), Antidolorifici (no oppiacei e no tramadolo), Acido tranexamico (farmaco ad azione antiemorragica), Bende, cerotti, garze, Guanti (misura L e M), Bisturi, Assorbenti, pannolini e pannoloni.

Si può sostenere la missione sia portando il materiale nella sede LHIVE di via Finocchiaro Parole aperta dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00 che inviando un contributo a LHIVE (IBAN: IT 49 O 05034 16903 000000111136) specificando: Missione Freedom Flotilla Coalition 4 settembre 2025 – acquisto presidi sanitari. *La Freedom Flotilla Coalition da anni tenta di rompere simbolicamente — e concretamente — l’assedio imposto alla popolazione di Gaza, con un’azione di resistenza nonviolenta, di solidarietà internazionale, di denuncia attiva.