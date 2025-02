Frode fiscale da 100 milioni, maxi inchiesta in tutta Italia: coinvolte anche imprese siciliane

l'indagine

Le indagini della Guardia dfi Finanza di Reggio Emilia: indagate 179 persone

Scoperta dalla Guardia di finanza di Reggio Emilia una associazione a delinquere finalizzata a una frode fiscale per oltre 100 milioni di euro: un giro che coinvolge 400 aziende – tra reali e fittizie – e vede indagate 179 persone, con 91 perquisizioni in tutta Italia, da Torino a Crotone.L’operazione – ribattezzata «Ombromanto» – è scattata questa mattina con perquisizioni e sequestri – delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia – nei confronti di 87 persone fisiche e 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia.