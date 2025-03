Frutta, carne, ortaggi e dolci non tracciati a San Cristoforo: scattano 21mila euro di multe

Catania

Sequestrati 130 chili di merce. I controlli effettuati in bar, panifici e rivenditori di frutta

Centotrenta chili di alimenti non tracciati, tra carne, frutta, ortaggi e dolciumi vari, sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato che ha contestato sanzioni per oltre 21mila euro. Gli agenti, insieme a personale del Corpo forestale della Regione siciliana e della Polizia locale – Annona e viabilità, hanno passato al setaccio bar, panifici e rivenditori di ortofrutta nel quartiere San Cristoforo.

Complessivamente, sono state identificate 30 persone, di cui 11 già note alle forze di polizia. In via Plebiscito, in due rivendite di frutta e verdura, una delle quali ambulante, i poliziotti hanno rilevato l’assoluta mancanza dei requisiti professionali necessari per la vendita dei prodotti alimentari, accertando così l’esercizio abusivo dell’attività commerciale. Il Corpo forestale ha sequestrato 100 chili di arance, privi del requisito della tracciabilità che consente al consumatore di conoscere l’esatta provenienza del prodotto. Uno dei titolari è stato sanzionato per l’assenza della documentazione utile ad attestare la legittima provenienza.