A Catania si spara ancora: fucilate nella notte contro una ditta di noleggio in via Plebiscito

Su quanto è accaduto indaga la polizia

Una pausa di appena ventiquattro ore. Si torna a sparare a Catania. Questa volta nel mirino una ditta di noleggio di vetture. Delle fucilate sono state scaricate contro un’attività commerciale di via Plebiscito. Erano le tre quando è stato dato l’allarme al 112 Nue. Su quando accaduto stanno indagando i poliziotti. I primi ad arrivare sul posto sono state le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, poi la polizia scientifica per i rilievi. Ora spetta ai colleghi della squadra mobile ricostruire cosa è accaduto e capire se ci siano collegamenti con le due sparatorie di ieri notte fra San Cristoforo e via Garibaldi, ma anche con altri episodi recenti.

