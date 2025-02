Fuga di gas in centro a Catania, Todaro: «Rete vecchia di 60 anni, quadro diverso da via Galermo»

Dopo l'allarme

A spiegare la chiusura nella tarda serata di ieri di lunghi tratti di via Sangiuliano e di via Vemtimiglia, è il presidente di Catania Rete gas che in questo caso parla di "normale routine"

Due delle vie principali del centro chiuse per oltre quattro ore. Ma la fuga di gas avvenuta ieri sera tra via Monsignor Ventimiglia e via Antonino di Sangiuliano, proprio all’altezza del semaforo di piazza Angelo Majorana “era solo un intervento normalmente di routine, precisamente un raccordo lento. Il tutto è stato riparato in cinque minuti“. A dirlo è Gianfranco Todaro, presidente di Catania Rete gas, la partecipata del Comune di Catania che gestisce la rete di distribuzione del metano. “Capisco, dopo quanto accaduto in via Fratelli Gualandi, che ci sia allarmismo – dice – ma noi interveniamo almeno due o tre volte al giorno per situazioni simili”. L’anomalia, quindi, è il periodo: “No, in altri momenti non avremmo avuto la strada chiusa, i nostri tecnici sarebbero arrivati a sistemare in poco tempo”.

L’intervento di ieri sera, segnalato alle 22 circa si è concluso alle 2,30 di notte. “Confermo: l’intervento in se è durato non più di cinque minuti, il resto del tempo è stato dovuto alle precauzioni prese per isolare la zona, poi si è individuato rapidamente il punto di perdita”. Del resto i cittadini erano allarmati vedendo sul posto “in un venerdì sera con tante persone in giro vigili del fuoco, carabinieri, municipale. Riceviamo però almeno 400 chiamate al giorno, e di queste forse un paio sono reali fughe di gas“.