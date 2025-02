Fuga di gas in centro: paura in via Ventimiglia VIDEO

nuovo allarme a catania

Traffico bloccato e transennata piazza Maiorana.

Panico in via Ventimiglia. Dopo quello che è accaduto a Trappeto Nord la scorsa settimana, c’è un nuovo allarme per una fuga di gas a Catania, questa volta in una zona centrale della città, nel perimetro della movida, all’’altezza di via Antonino di San Giuliano. A pochi passi della squadra mobile. La zona intorno alle 22 è stata chiusa al traffico da carabinieri e polizia locale mentre vigili del fuoco e tecnici di Catania Rete Gas sono alla ricerca della perdita per intervenire per ripararla. Transennata piazza Angelo Maiorana, un tratto di un via di Sangiuliano e via Ventimiglia fino all’incrocio con via De Curtis sino a piazza Lupo. A un certo punto è anche arrivata una Candelora che ha dovuto modificare il percorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA