Fugge dal compagno violento e gli lascia il bimbo di 20 mesi ma subito dopo lo fa arrestare

Nel Nisseno

Nell'abitazione del 23enne i carabinieri hanno anche trovato armi e droga

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, detenzione illecita di arma clandestina con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato a Sommatino (Caltanissetta) un 23enne incensurato. L’intervento dei militari è scattato dopo una richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di Caltanissetta: una donna in evidente stato di agitazione segnalava che la figlia, 20enne, era stata aggredita dal compagno e per timore di ulteriori violenze si era rifugiata a casa dei genitori. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la ragazza con evidenti segni di aggressione sul braccio e in volto. Per sfuggire all’ennesima aggressione del compagno era scappata da casa, lasciando il figlio di pochi mesi in compagnia dell’uomo, che non rispondeva ai tentativi di chiamata della vittima, preoccupata per il bimbo. Ai militari la 20enne ha raccontato di subire da anni violenza psicologica e fisica da parte del compagno e di non aver mai denunciato per timore di ritorsioni.